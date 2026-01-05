https://ria.ru/20260105/saratov-2066448808.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.01.2026
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
