В Саратовской области при пожаре погибли два пенсионера
10:29 05.01.2026
В Саратовской области при пожаре погибли два пенсионера
В Саратовской области при пожаре погибли два пенсионера
Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Петровском районе Саратовской области, один человек спасся, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:29:00+03:00
2026-01-05T10:29:00+03:00
происшествия
петровский район
саратовская область
петровский район
саратовская область
происшествия, петровский район, саратовская область
Происшествия, Петровский район, Саратовская область
В Саратовской области при пожаре погибли два пенсионера

В Саратовской области два пенсионера погибли при пожаре в частном доме

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Петровском районе Саратовской области, один человек спасся, сообщили в региональном ГУМЧС.
"ЧП случилось сегодня ночью (5 января - ред.) в селе Татарская Пакаевка. Загорелся частный дом. Внутри были два пожилых пенсионера и их взрослый сын 62 лет. Мужчина смог спастись, вызвал пожарных. Пенсионеры, к сожалению, погибли, отравились продуктами горения", - рассказало подробности ведомство в своем канале в Max в понедельник.
В тушении возгорания участвовали два пожарных расчета. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, добавили в региональном ГУМЧС.
ПроисшествияПетровский районСаратовская область
 
 
