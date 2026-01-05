В Саратовской области при пожаре погибли два пенсионера

"ЧП случилось сегодня ночью (5 января - ред.) в селе Татарская Пакаевка. Загорелся частный дом. Внутри были два пожилых пенсионера и их взрослый сын 62 лет. Мужчина смог спастись, вызвал пожарных. Пенсионеры, к сожалению, погибли, отравились продуктами горения", - рассказало подробности ведомство в своем канале в Max в понедельник.