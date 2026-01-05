Рейтинг@Mail.ru
Самолет венесуэльской авиакомпании вылетел из Москвы в Каракас
13:49 05.01.2026
Самолет венесуэльской авиакомпании вылетел из Москвы в Каракас
Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта.
москва
каракас
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
венесуэла
внуково (аэропорт)
москва, каракас, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, венесуэла, внуково (аэропорт)
Москва, Каракас, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Венесуэла, Внуково (аэропорт)
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта.
"Рейс V0 771 авиакомпании Conviasa Москва (VKO) - Каракас (CCS) вылетел в 13.05 мск", - сообщается в онлайн-табло.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Каракас постепенно возвращается к обычной жизни
4 января, 23:27
4 января, 23:27
"По предварительной информации, на борту находятся всего 14 российских пассажиров, среди них - туристы, которые не стали менять планы на отдых", - говорится в публикации Telegram-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Конечная цель туристов - город Порламар, который является туристическим центром на венесуэльском острове Маргарита.
Ранее на онлайн-табло аэропорта была информация об отмене рейсов авиакомпании Conviasa Гуанчжоу - Москва и Москва - Каракас на фоне обострения ситуации в Венесуэле.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу
Вчера, 13:23
Вчера, 13:23
 
Москва Каракас Ассоциация туроператоров России (АТОР) Россия Венесуэла Внуково (аэропорт)
 
 
