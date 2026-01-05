https://ria.ru/20260105/samolet-2066464977.html
Самолет венесуэльской авиакомпании вылетел из Москвы в Каракас
Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 05.01.2026
