Рейтинг@Mail.ru
Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/saldo-2066521280.html
Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество
Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество - РИА Новости, 05.01.2026
Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество
Указ о приостановке в Херсонской области комендантского часа на Рождество отменен в связи с терактом в поселке Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:09:00+03:00
2026-01-05T20:09:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037661112_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_7871340f56ccb443383ae670a752dfe4.jpg
https://ria.ru/20260105/ataka-2066467129.html
https://ria.ru/20260105/saldo-2066471603.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037661112_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_2865d449af5f419c5bfdebc464421be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество

Владимир Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Указ о приостановке в Херсонской области комендантского часа на Рождество отменен в связи с терактом в поселке Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Отменил указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество. Комендантский час в ночь с 6 на 7 января 2026 года будет действовать в обычном режиме — с 23:00 до 04:00. Непростое, но абсолютно необходимое решение принято из-за теракта в Хорлах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах
Вчера, 14:04
По его словам, враг в очередной раз доказал, что для него нет ничего святого.
"Он готов убивать мирных граждан даже в дни великих праздников", - подчеркнул губернатор.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Вчера, 14:39
 
Херсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала