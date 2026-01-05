Сальдо отменил указ о приостановке комендантского часа на Рождество

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Указ о приостановке в Херсонской области комендантского часа на Рождество отменен в связи с терактом в поселке Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Отменил указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество. Комендантский час в ночь с 6 на 7 января 2026 года будет действовать в обычном режиме — с 23:00 до 04:00. Непростое, но абсолютно необходимое решение принято из-за теракта в Хорлах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, враг в очередной раз доказал, что для него нет ничего святого.
"Он готов убивать мирных граждан даже в дни великих праздников", - подчеркнул губернатор.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.