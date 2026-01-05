https://ria.ru/20260105/saldo-2066471603.html
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Власти Украины пытаются запустить волну дезинформации об ударе ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области, боясь осуждения мировой... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:39:00+03:00
2026-01-05T14:39:00+03:00
2026-01-05T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175451_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_74fac8a34fa6311cc45ad7962b2c2321.jpg
https://ria.ru/20260105/saldo-2066449714.html
киев
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175451_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_de1949d0e47480abdf22a0e562d2fb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, херсонская область , украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Сальдо: Киев пытается запустить волну дезинформации об ударе ВСУ по Хорлам