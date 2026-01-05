Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
Власти Украины пытаются запустить волну дезинформации об ударе ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области, боясь осуждения мировой... РИА Новости, 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Власти Украины пытаются запустить волну дезинформации об ударе ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области, боясь осуждения мировой общественности, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Киеве поняли, что их военные-убийцы на этот раз совершили запредельное злодеяние. Поэтому и помалкивают, боясь осуждения мировой общественности, а также пытаются запустить волну дезинформации", - сказал Сальдо.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
Вчера, 11:20
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
