В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
11:20 05.01.2026
В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
Меры безопасности усилят в Херсонской области после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.01.2026
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Меры безопасности усилят в Херсонской области после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Безусловно, стоит усилить меры безопасности. Мы все живем в регионе, где действует режим военного положения, и расслабляться рано. Как видим, скопления мирных граждан подвергаются не меньшей угрозе, чем военные позиции. Обезумевшему от нечеловеческой злобы противнику всё равно кого убивать - лишь бы навредить, как он считает, России", - сказал Сальдо РИА Новости.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
Автомобиль детской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
Херсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
