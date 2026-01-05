https://ria.ru/20260105/saldo-2066449714.html
В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
Меры безопасности усилят в Херсонской области после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:20:00+03:00
2026-01-05T11:20:00+03:00
2026-01-05T11:20:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Меры безопасности усилят в Херсонской области после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Безусловно, стоит усилить меры безопасности. Мы все живем в регионе, где действует режим военного положения, и расслабляться рано. Как видим, скопления мирных граждан подвергаются не меньшей угрозе, чем военные позиции. Обезумевшему от нечеловеческой злобы противнику всё равно кого убивать - лишь бы навредить, как он считает, России", - сказал Сальдо РИА Новости.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По данным СК РФ
, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.