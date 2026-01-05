Рейтинг@Mail.ru
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады - РИА Новости, 05.01.2026
18:00 05.01.2026 (обновлено: 20:17 05.01.2026)
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады - РИА Новости, 05.01.2026
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Россия закрыла въезд для 28 граждан Канады, чья деятельность связана с организациями пробандеровского толка, сообщили в МИД. РИА Новости, 05.01.2026
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

МИД: Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 28 граждан Канады, чья деятельность связана с организациями пробандеровского толка, сообщили в МИД.
«
"В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом", — говорится в публикации.
По информации ведомства, указанные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся "упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине".
Кроме того, сегодняшнее назначение экс-министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития — дополнительное подтверждение этой тенденции, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что Москва выступает против любых проявлений экстремизма и ксенофобии и продолжит защищать свои интересы и историческую правду.
РоссияКанадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреХристя ФриландВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
