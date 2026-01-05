Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 28 граждан Канады, чья деятельность связана с организациями пробандеровского толка, сообщили в МИД.
«
"В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом", — говорится в публикации.
По информации ведомства, указанные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся "упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине".
Кроме того, сегодняшнее назначение экс-министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития — дополнительное подтверждение этой тенденции, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что Москва выступает против любых проявлений экстремизма и ксенофобии и продолжит защищать свои интересы и историческую правду.
