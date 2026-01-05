В МЭР рассказали, сколько обойдется поездка в Россию иностранному туристу

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился, сказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Как видите, турист совершенно разный, и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации турпродуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран. Начали с Китая и арабского мира", - рассказал глава департамента.