В МЭР рассказали, сколько обойдется поездка в Россию иностранному туристу - РИА Новости, 05.01.2026
09:49 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/rossiya-2066441495.html
В МЭР рассказали, сколько обойдется поездка в Россию иностранному туристу
В МЭР рассказали, сколько обойдется поездка в Россию иностранному туристу
Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:49:00+03:00
2026-01-05T09:49:00+03:00
россия
китай
владивосток
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
китай
владивосток
россия, китай, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Китай, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР рассказали, сколько обойдется поездка в Россию иностранному туристу

Минэкономразвития: тур в Россию обойдется иностранцу в 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился, сказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт", - отметил Кондратьев.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию
Вчера, 08:15
Он также обрисовал портрет иностранного туриста в России.
"Если говорить про Китай как самый целевой рынок для нас, турист очень сильно меняется. То есть меняется возраст – становится больше молодых туристов 30-35 лет с достатком выше среднего", - пояснил Кондратьев.
Если говорить про приграничный туризм, там, конечно, портрет немного другой с точки зрения достатка, там и туры более дешевые, можно доехать и на автобусе до Владивостока, добавил он.
"Как видите, турист совершенно разный, и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации турпродуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран. Начали с Китая и арабского мира", - рассказал глава департамента.
Совместно с Центром стратегических разработок Минэкономразвития отобрало уже десять турпродуктов, которые в ближайшее время будут верифицировать у иностранных партнеров, а после этого точечно продвигать на зарубежных рынках, заключил Кондратьев.
Гора Ама-Даблам в Непале - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
08:39
 
Россия, Китай, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
