В России заблокировали продажу 22,5 миллиона упаковок Aloe Vera
15:50 05.01.2026 (обновлено: 17:12 05.01.2026)
В России заблокировали продажу 22,5 миллиона упаковок Aloe Vera
В России заблокировали продажу 22,5 миллиона упаковок Aloe Vera
"Честный знак" заблокировал продажу 22,5 миллиона упаковок напитка Aloe Vera, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). РИА Новости, 05.01.2026
2026
Новости
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
В России заблокировали продажу 22,5 миллиона упаковок Aloe Vera

"Честный знак" заблокировал продажу 22,5 млн упаковок Aloe Vera из-за ацетона

Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Честный знак" заблокировал продажу 22,5 миллиона упаковок напитка Aloe Vera, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Государственная система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию напитка Aloe Vera — это крупнейшая на данный момент блокировка, проведенная с использованием механизмов маркировки. Ограничения затронули 22 506 361 единицу продукции, что означает полную блокировку партий по четырем GTIN", — говорится в релизе.

Как уточнялось в письме Роспотребнадзора к ЦРПТ, реализацию напитка приостановили для "принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью".

Ранее компания уже блокировала отдельные партии Aloe Vera — почти 300 тысяч единиц продукции. Тогда в составе выявили незаявленные компоненты. По одной из версий, они могли попасть туда из упаковки.
"Это не первый случай, когда маркировка помогает оперативно ограничить оборот потенциально небезопасной продукции. В феврале 2024 года система заблокировала 2,5 миллиона бутылок воды "Джермук", которая привела к отравлению, а в декабре того же года — около шести миллионов БАД с литием и симетиконом. Блокировка Aloe Vera — крупнейшая на данный момент", — отмечается в публикации.

В декабре Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera производителя ООО "Вельта‑Пенза". Ведомство призвало россиян не пить его до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений.
Telegram-канал Mash до этого сообщал, что работники магазина "Магнит" в Москве нашли в четырех бутылках напитка ацетон.
