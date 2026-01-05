В России заблокировали продажу 22,5 миллиона упаковок Aloe Vera

«

"Это не первый случай, когда маркировка помогает оперативно ограничить оборот потенциально небезопасной продукции. В феврале 2024 года система заблокировала 2,5 миллиона бутылок воды "Джермук", которая привела к отравлению, а в декабре того же года — около шести миллионов БАД с литием и симетиконом. Блокировка Aloe Vera — крупнейшая на данный момент", — отмечается в публикации.