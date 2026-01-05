Рейтинг@Mail.ru
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/rossija-2066469767.html
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки - РИА Новости, 05.01.2026
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
Сотрудники ФТС России совместно с таможенниками Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограмм кокаина из Латинской Америки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:29:00+03:00
2026-01-05T14:29:00+03:00
россия
латинская америка
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
https://ria.ru/20251213/fts-2061824127.html
https://ria.ru/20250128/tamozhenniki-1995939929.html
россия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латинская америка, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Латинская Америка, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки

ФТС России пресекла контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники ФТС России совместно с таможенниками Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограмм кокаина из Латинской Америки, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято 40 килограммов кокаина, стоимость которого на "черном" рынке оценивается в 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Работа таможенников - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев
13 декабря 2025, 12:04
По данным ведомства, наркотики были спрятаны в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном.
"Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками. В результате внутри обшивки были обнаружены посторонние вложения - 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство кокаин", - добавляется в релизе.
Отмечается, что таможенники выявили поставку благодаря сработавшей системе управления рисками и принятым мерам таможенного контроля.
По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Балтийской таможней возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая
28 января 2025, 15:55
 
РоссияЛатинская АмерикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала