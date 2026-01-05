https://ria.ru/20260105/rossija-2066469767.html
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники ФТС России совместно с таможенниками Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограмм кокаина из Латинской Америки, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России
совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки
. Из незаконного оборота изъято 40 килограммов кокаина, стоимость которого на "черном" рынке оценивается в 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, наркотики были спрятаны в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном.
"Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками. В результате внутри обшивки были обнаружены посторонние вложения - 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство кокаин", - добавляется в релизе.
Отмечается, что таможенники выявили поставку благодаря сработавшей системе управления рисками и принятым мерам таможенного контроля.
По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Балтийской таможней возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.