В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки

По данным ведомства, наркотики были спрятаны в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном.

"Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками. В результате внутри обшивки были обнаружены посторонние вложения - 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство кокаин", - добавляется в релизе.