В России снизились продажи новых электромобилей - РИА Новости, 05.01.2026
10:10 05.01.2026
В России снизились продажи новых электромобилей
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со... РИА Новости, 05.01.2026
В России снизились продажи новых электромобилей

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России снизились на 30%

Зарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года – 19 383 штуки)", - говорится в сообщении министерства.
Там отмечается, что доля электромобилей, изготовленных на территории Российской Федерации, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.
Зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей
8 декабря 2025, 07:28
 
