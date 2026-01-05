https://ria.ru/20260105/rossija-2066443978.html
В России снизились продажи новых электромобилей
В России снизились продажи новых электромобилей - РИА Новости, 05.01.2026
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:10:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В России снизились продажи новых электромобилей
Минпромторг: продажи новых электромобилей в России снизились на 30%