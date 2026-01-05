Рейтинг@Mail.ru
В России в 2025 году снизились продажи новых транспортных средств
10:09 05.01.2026 (обновлено: 10:26 05.01.2026)
В России в 2025 году снизились продажи новых транспортных средств
Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний... РИА Новости, 05.01.2026
В России в 2025 году снизились продажи новых транспортных средств

Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний месяц года продажи выросли на 6% к декабрю 2024 года, до 155,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По итогам 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 495 761 новый автомобиль (до трех лет), что на 19% меньше показателей прошлого года (1 835 907 штук)", - говорится в сообщении министерства.
При этом в 2025 году рынок показал результат на 13% превышающий показатели более сдержанного по динамике 2023 года, когда на территории страны было реализовано 1 319 351 новое транспортное средство, отмечают в Минпромторге.
Согласно данным, приведенным ведомством в таблицах, в декабре 2025 года продажи автомобилей всех сегментов суммарно составили 155 539 единиц, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.
Покупатели у подержанного автомобиля, выставленного на продажу - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
29 ноября 2025, 09:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
