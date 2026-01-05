В России в 2025 году снизились продажи новых транспортных средств

https://ria.ru/20260105/rossija-2066443834.html
Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний... РИА Новости, 05.01.2026
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний месяц года продажи выросли на 6% к декабрю 2024 года, до 155,5 тысячи штук, сообщил
Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По итогам 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 495 761 новый автомобиль (до трех лет), что на 19% меньше показателей прошлого года (1 835 907 штук)", - говорится в сообщении министерства.
При этом в 2025 году рынок показал результат на 13% превышающий показатели более сдержанного по динамике 2023 года, когда на территории страны было реализовано 1 319 351 новое транспортное средство, отмечают в Минпромторге
.
Согласно данным, приведенным ведомством в таблицах, в декабре 2025 года продажи автомобилей всех сегментов суммарно составили 155 539 единиц, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.