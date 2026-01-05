Продажи новых российских автомобилей выросли в 2025 году

"Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 831,2 тысячи штук, что на 0,2% больше показателей 2024 года… В декабре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 92,7 тысячи штук, что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 года", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что за весь год продажи импортной техники составили около 664,5 тысячи штук, что на 34% меньше объемов предыдущего года, а в декабре было реализовано 62,8 тысячи импортных машин, то есть на 11% меньше, чем в декабре 2024 года.