Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ - РИА Новости, 05.01.2026
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Правоохранительные органы России и ОАЭ выстроили конструктивное взаимодействие, заявил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
2026-01-05T08:19:00+03:00
2026-01-05T08:19:00+03:00
2026-01-05T08:24:00+03:00
дубай
россия
в мире
дубай
россия
дубай, россия, в мире
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Генконсул Владимиров: правоохранители России и ОАЭ конструктивно взаимодействуют
ДУБАЙ, 5 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы России и ОАЭ выстроили конструктивное взаимодействие, заявил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
"Между профильными ведомствами России и ОАЭ выстроено конструктивное и профессиональное взаимодействие. При возникновении ситуаций, затрагивающих интересы российских граждан, мы находимся в постоянном контакте с эмиратскими партнерами, и все обращения рассматриваются в рамках действующего законодательства с должным вниманием", - сказал генконсул в интервью РИА Новости.
По его мнению, безопасность является одним из ключевых факторов, который во многом определяет привлекательность Дубая
как для туристов, так и для постоянно проживающих иностранцев, включая российских граждан.
"Город и Объединенные Арабские Эмираты в целом стабильно занимают высокие позиции в международных рейтингах по уровню общественной безопасности и эффективности правоохранительной системы. Это результат комплексного подхода: строгого соблюдения законодательства, высокого уровня цифровизации государственных услуг, оперативной работы полиции и четкого понимания того, что безопасность - основа доверия со стороны бизнеса и иностранных резидентов", - заключил собеседник агентства.