08:19 05.01.2026 (обновлено: 08:24 05.01.2026)
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ

Генконсул Владимиров: правоохранители России и ОАЭ конструктивно взаимодействуют

© Фото : МИД РоссииМаксим Владимиров
Максим Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : МИД России
Максим Владимиров. Архивное фото
ДУБАЙ, 5 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы России и ОАЭ выстроили конструктивное взаимодействие, заявил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
"Между профильными ведомствами России и ОАЭ выстроено конструктивное и профессиональное взаимодействие. При возникновении ситуаций, затрагивающих интересы российских граждан, мы находимся в постоянном контакте с эмиратскими партнерами, и все обращения рассматриваются в рамках действующего законодательства с должным вниманием", - сказал генконсул в интервью РИА Новости.
По его мнению, безопасность является одним из ключевых факторов, который во многом определяет привлекательность Дубая как для туристов, так и для постоянно проживающих иностранцев, включая российских граждан.
"Город и Объединенные Арабские Эмираты в целом стабильно занимают высокие позиции в международных рейтингах по уровню общественной безопасности и эффективности правоохранительной системы. Это результат комплексного подхода: строгого соблюдения законодательства, высокого уровня цифровизации государственных услуг, оперативной работы полиции и четкого понимания того, что безопасность - основа доверия со стороны бизнеса и иностранных резидентов", - заключил собеседник агентства.
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ
Вчера, 08:30
 
ДубайРоссияВ мире
 
 
