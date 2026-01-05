Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ

"Между профильными ведомствами России и ОАЭ выстроено конструктивное и профессиональное взаимодействие. При возникновении ситуаций, затрагивающих интересы российских граждан, мы находимся в постоянном контакте с эмиратскими партнерами, и все обращения рассматриваются в рамках действующего законодательства с должным вниманием", - сказал генконсул в интервью РИА Новости.