Рейтинг@Mail.ru
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 05.01.2026 (обновлено: 23:04 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/rodriges-2066535751.html
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы
Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:06:00+03:00
2026-01-05T23:04:00+03:00
в мире
венесуэла
хорхе родригес
делси родригес
сша
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066409308.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066535904.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США атаковали столицу Венесуэлы
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
2026-01-05T22:06
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, хорхе родригес, делси родригес, сша, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Хорхе Родригес, Делси Родригес, США, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы

Делси Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 5 янв — РИА Новости. Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
«

"Постановляю: вы, гражданка Делси Элоина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляю", — заявил спикер парламента Хорхе Родригес во время церемонии.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
Вчера, 08:00
До этого она занимала пост исполнительного вице-президента. Агентство Reuters называет политика одной из жестких фигур в правительстве.
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил, что Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, если она не примет "правильные" решения.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Сегодня прошло первое заседание по делу Мадуро. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Вчера, 22:09
 
В миреВенесуэлаХорхе РодригесДелси РодригесСШАНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала