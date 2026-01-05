И.о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США

«

"Мы считаем приоритетной задачей выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений — как между США и Венесуэлой, так и между Венесуэлой и государствами региона, — основанных на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Именно эти принципы лежат в основе нашей дипломатии во взаимодействии со всеми странами мира", — написала Родригес в своем Telegram-канале.