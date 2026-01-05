https://ria.ru/20260105/rodriges-2066425019.html
И.о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США
2026-01-05T04:19:00+03:00
МЕХИКО, 5 дек — РИА Новости.
Правительство Венесуэлы считает приоритетным выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений с США, основанных на принципах невмешательства, заявила
исполняющая обязанности президента республики Дельси Родригес после заседания совета министров.
«
"Мы считаем приоритетной задачей выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений — как между США и Венесуэлой, так и между Венесуэлой и государствами региона, — основанных на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Именно эти принципы лежат в основе нашей дипломатии во взаимодействии со всеми странами мира", — написала Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, именно эти принципы лежат в основе взаимодействия Каракаса
со всеми странами мира.
И.о. президента добавила, что Венесуэла
привержена миру и стремится жить в атмосфере уважения и международного сотрудничества.
"Мы убеждены: прочный глобальный мир начинается с гарантии мира в каждой отдельной стране", — подчеркнула Родригес.
Политик отдельно обратилась к президенту США Дональду Трампу
с призывом к миру.
"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны... Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой", — написала она.
Сам Трамп на фоне призывов Родригес заявил журналистам, что США сейчас управляют Венесуэлой, которую он назвал "мертвой" страной. Хозяин Белого дома добавил, что выборы там пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.
Чуть ранее президент США на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post
, что там нет достойного оппозиционного лидера, и Вашингтон намерен управлять этой страной, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе
прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп
, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо
, оттуда они вылетели в Нью-Йорк
, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине
.
Генпрокурор США Памела Бонди
сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН
и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия
выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве
назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.