Поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 5 янв — РИА Новости. Количество поляков, покинувших Германию, превысило число вновь прибывших, что ознаменовало собой первый за последние 25 лет случай "обратной миграции", сообщает радиостанция RMF24.

"Сальдо миграции составило минус 12 068 человек. Это разница между 88 388 выездами и 76 320 новыми приездами в 2024 году. Эксперты указывают на то, что это вызвано ухудшением экономической ситуации в Германии , дискриминацией, а также растущей привлекательностью Польши", — отмечает радиостанция.

Согласно данным, в настоящее время в Германии проживает более 860 тысяч поляков, которые считаются высокоинтегрированной группой, что делает их пятой по величине группой иностранцев. Численность людей с польскими корнями оценивается в 2,2 миллиона.

​"Польские мигранты считаются интегрированными выше среднего и являются опорой рынка труда. Они заняты в сферах, в которых не хватает кадров: ухаживают за пожилыми людьми, занимаются уборкой, работают инженерами и врачами. Знаменитости с польскими корнями стали неотъемлемой частью немецкой идентичности — например, футболист Лукас Подольски или бывший генеральный секретарь ХДС Пауль Цимяк", — отмечают эксперты.

​По их словам, смена миграционного тренда неслучайна. Статистические данные показывают, что с 2022 года число возвращений в Польшу систематически растет. Опросы, проведенные Институтом исследований рынка труда и профессий (IAB), показывают, что поляки чаще людей других национальностей задумываются об отъезде из Германии. Как правило, упоминаемой причиной является ухудшение экономической ситуации.

​Но на решение о возвращении влияют не только финансовые вопросы. "В Германии есть доказанные случаи дискриминации поляков и полек", — отметила глава Польского общественного совета Камила Шёлль-Мазурек. Она обращает внимание на "антиславянский расизм" и структурную дискриминацию, с которой приходится сталкиваться полякам.

Опросы IAB показывают, что 38 процентов респондентов в качестве причины отъезда указали "чрезмерную бюрократию", а 17 процентов — дискриминацию. Многие поляки до сих пор сталкиваются с барьерами при признании профессиональных квалификаций, а шансы на карьерный рост остаются ничтожными.

Эксперты также подчеркивают, что экономический разрыв между Польшей и Германией заметно сократился. Польская экономика динамично развивается, растут зарплаты и возможности для образования. "Германия перестала быть землей обетованной", — отмечают аналитики, указывая на то, что Польша сегодня входит в число самых быстрорастущих экономик Евросоюза.