20:25 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/rjutta-2066523389.html
Рютте примет участие в заседании коалиции желающих в Париже
Рютте примет участие в заседании коалиции желающих в Париже
Генсек НАТО Марк Рютте 6 января примет участие в заседании так называемой "коалиции желающих" по Украине на высшем уровне в Париже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:25:00+03:00
2026-01-05T20:25:00+03:00
в мире
украина
париж
марк рютте
эммануэль макрон
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20260103/kosachev-2066282256.html
https://ria.ru/20260105/kantsler-2066468893.html
украина
париж
Рютте примет участие в заседании коалиции желающих в Париже

Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании коалиции желающих в Париже

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 6 января примет участие в заседании так называемой "коалиции желающих" по Украине на высшем уровне в Париже, сообщила пресс-служба альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Париж, Франция, для участия во встрече "коалиции желающих", организованной совместно президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - говорится в сообщении.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих
3 января, 23:15
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже
Вчера, 14:20
 
В миреУкраинаПарижМарк РюттеЭммануэль МакронКир СтармерНАТО
 
 
