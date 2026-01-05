Рютте примет участие в заседании коалиции желающих в Париже

БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 6 января примет участие в заседании так называемой "коалиции желающих" по Украине на высшем уровне в Париже, сообщила пресс-служба альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Париж, Франция, для участия во встрече "коалиции желающих", организованной совместно президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - говорится в сообщении.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.