Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
01:18 05.01.2026 (обновлено: 05:59 05.01.2026)
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
россия, республика крым, ялта, владимир путин
Россия, Республика Крым, Ялта, Владимир Путин
Снежный покров в горах Ялты
Снежный покров в горах Ялты
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Снежный покров в горах Ялты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту России о получении российского гражданства.
"Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта", — сказал Тремблей.
Режиссер живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство.
"Причиной, по которой я впервые приехал в Россию в 2016 году, было желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России. Как режиссер-документалист я хотел показать американцам то, что я узнал. В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить", — сказал собеседник агентства.
Тремблей снял серию документальных фильмов о жизни в российском Крыму. Он является волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с умственными и физическими недостатками. Основатель и координатор организации "Друзья Крыма в США".
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции
21 сентября 2025, 08:20
 
РоссияРеспублика КрымЯлтаВладимир Путин
 
 
