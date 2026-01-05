https://ria.ru/20260105/rezhisser-2066414611.html
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту России о получении российского гражданства.
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту России о получении российского гражданства.
"Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым
, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину
о получении российского паспорта", — сказал Тремблей.
Режиссер живет в Ялте
с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство.
"Причиной, по которой я впервые приехал в Россию в 2016 году, было желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России. Как режиссер-документалист я хотел показать американцам то, что я узнал. В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить", — сказал собеседник агентства.
Тремблей снял серию документальных фильмов о жизни в российском Крыму. Он является волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с умственными и физическими недостатками. Основатель и координатор организации "Друзья Крыма в США".