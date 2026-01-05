Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов
01:20 05.01.2026
В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов
В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов
В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов

Аэропорт Домодедово
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были задержаны более чем на два часа, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в "Домодедово" вечером 4 января, во "Внуково" и "Жуковском" еще и в ночь с 3 на 4 января.
Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет, 142 из них было отложено более чем на два часа. Еще 25 рейсов было отменено.
Ранее Росавиация отмечала, что авиатранспортная система России демонстрирует устойчивость к попыткам вмешательства извне.
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Домодедово отменили временные ограничения
