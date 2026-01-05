https://ria.ru/20260105/reysy-2066414740.html
В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов
Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были... РИА Новости, 05.01.2026
РИА Новости: более 450 рейсов задержали 4 января в "Домодедово" и "Внуково"