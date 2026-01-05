В аэропортах Московского региона 4 января задержали более 450 рейсов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были задержаны более чем на два часа, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.