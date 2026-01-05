Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 05.01.2026 (обновлено: 23:43 05.01.2026)
Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.01.2026
Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА
ПВО России перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников, в том числе 31 беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
ростовская область
россия, брянская область, безопасность, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Ростовская область
Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА

Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников, в том числе 31 беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Пятого января в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА - над территорией Рязанской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Пензенской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
