Силы ПВО за вечер уничтожили 55 украинских БПЛА

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников, в том числе 31 беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Пятого января в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА - над территорией Рязанской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Пензенской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18