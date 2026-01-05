https://ria.ru/20260105/pvo-2066543007.html
Силы ПВО сбили три дрона в Пензенской области
Силы ПВО сбили три дрона в Пензенской области - РИА Новости, 05.01.2026
Силы ПВО сбили три дрона в Пензенской области
Три дрона сбиты в Пензенской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
