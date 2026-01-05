https://ria.ru/20260105/pvo-2066534231.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны РФ уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:51:00+03:00
2026-01-05T21:51:00+03:00
2026-01-05T21:56:00+03:00
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
