ПВО уничтожила 42 БПЛА над Россией

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Пятого января в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Белгородской области, семь БПЛА – над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Тульской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18