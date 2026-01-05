https://ria.ru/20260105/pvo-2066504922.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.01.2026
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:01:00+03:00
2026-01-05T18:01:00+03:00
2026-01-05T18:04:00+03:00
москва
сергей собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву