https://ria.ru/20260105/pvo-2066493246.html
ПВО уничтожила 50 украинских беспилотников
ПВО России перехватила и уничтожила 50 украинских беспилотников над российскими регионами с 11.00 до 16.00 мск, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:46:00+03:00
2026-01-05T16:46:00+03:00
2026-01-05T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b56cda650f8941e898f698e46b44aab.jpg
https://ria.ru/20260105/bespilotniki-2066431842.html
россия
курская область
белгородская область
россия, безопасность, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Белгородская область
