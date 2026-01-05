Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 50 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 05.01.2026 (обновлено: 16:55 05.01.2026)
ПВО уничтожила 50 украинских беспилотников
ПВО России перехватила и уничтожила 50 украинских беспилотников над российскими регионами с 11.00 до 16.00 мск, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
курская область
белгородская область
россия, безопасность, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Белгородская область
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 50 украинских беспилотников над российскими регионами с 11.00 до 16.00 мск, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Пятого января в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
