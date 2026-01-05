Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения

"Администрации президента... при участии правительства... представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте... по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в целях координации и мониторинга деятельности по созданию указанных технологий и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении", - говорится в поручениях.