Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного... РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Администрации президента... при участии правительства... представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте... по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в целях координации и мониторинга деятельности по созданию указанных технологий и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении", - говорится в поручениях.
Это необходимо сделать до 1 февраля.
При этом комиссия должна будет участвовать в работе правительства при создании национального плана внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном и региональном уровне. Документ должен быть подготовлен к 1 июня.