Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения - РИА Новости, 05.01.2026
18:11 05.01.2026
Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения
Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного... РИА Новости, 05.01.2026
технологии
россия
владимир путин
заседание совбеза рф
общество
россия
технологии, россия, владимир путин, заседание совбеза рф, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Общество
Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения

Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и национальный план его внедрения

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Администрации президента... при участии правительства... представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте... по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в целях координации и мониторинга деятельности по созданию указанных технологий и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении", - говорится в поручениях.
Это необходимо сделать до 1 февраля.
При этом комиссия должна будет участвовать в работе правительства при создании национального плана внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном и региональном уровне. Документ должен быть подготовлен к 1 июня.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Вчера, 17:32
 
Технологии Россия Владимир Путин Заседание Совбеза РФ Общество
 
 
Заголовок открываемого материала