Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде - они пригодятся в дальнейшей учебе первокласснику Игорю Степаненко, новогодняя мечта которого посетить этот музей осуществилась.
Глава государства в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области
, который хотел посетить Музей Мирового океана
в Калининграде
. Путин
в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.
Президент расспросил мальчика о том, что он уже успел увидеть в Калининграде. Игорь рассказал, что в музее ему особенно понравились скелет кашалота, окаменелости и корабли.
"А ты в школу ходишь уже?.. Смотри, твои знания из этой поездки тоже в школе пригодятся, потому что все-таки Музей Мирового океана - это такая редкая вещь", - обратился Путин к школьнику.
Президент упомянул, что завтра у мальчика и его семьи тоже запланирована познавательная программа - посещение калининградского филиала Третьяковской галереи
"Это тоже интересно, очень полезно и познавательно. Там детская программа, называется "Поднять паруса! Курс на искусство". Наверняка будет очень интересно", - отметил Путин.
Президент помог осуществить мечту первоклассника – Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне "Витязь" и на подводной лодке "Б-413", осмотрел легендарный глубоководный аппарат "Мир-1" и самый крупный остеологический экспонат музея – скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.