Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде - они пригодятся в дальнейшей учебе первокласснику Игорю Степаненко, новогодняя мечта которого посетить этот музей осуществилась.

Президент расспросил мальчика о том, что он уже успел увидеть в Калининграде. Игорь рассказал, что в музее ему особенно понравились скелет кашалота, окаменелости и корабли.

"А ты в школу ходишь уже?.. Смотри, твои знания из этой поездки тоже в школе пригодятся, потому что все-таки Музей Мирового океана - это такая редкая вещь", - обратился Путин к школьнику.

Президент упомянул, что завтра у мальчика и его семьи тоже запланирована познавательная программа - посещение калининградского филиала Третьяковской галереи

"Это тоже интересно, очень полезно и познавательно. Там детская программа, называется "Поднять паруса! Курс на искусство". Наверняка будет очень интересно", - отметил Путин.

Президент помог осуществить мечту первоклассника – Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне "Витязь" и на подводной лодке "Б-413", осмотрел легендарный глубоководный аппарат "Мир-1" и самый крупный остеологический экспонат музея – скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.