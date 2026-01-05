Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/putin-2066503465.html
Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана
Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана - РИА Новости, 05.01.2026
Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана
Президент России Владимир Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде - они пригодятся в дальнейшей учебе первокласснику... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:52:00+03:00
2026-01-05T17:52:00+03:00
общество
калининград
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
музей мирового океана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066502070.html
https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
калининград
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининград, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, музей мирового океана
Общество, Калининград, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Музей Мирового океана
Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана

Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде - они пригодятся в дальнейшей учебе первокласснику Игорю Степаненко, новогодняя мечта которого посетить этот музей осуществилась.
Глава государства в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Путин в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование
Вчера, 17:39
Президент расспросил мальчика о том, что он уже успел увидеть в Калининграде. Игорь рассказал, что в музее ему особенно понравились скелет кашалота, окаменелости и корабли.
"А ты в школу ходишь уже?.. Смотри, твои знания из этой поездки тоже в школе пригодятся, потому что все-таки Музей Мирового океана - это такая редкая вещь", - обратился Путин к школьнику.
Президент упомянул, что завтра у мальчика и его семьи тоже запланирована познавательная программа - посещение калининградского филиала Третьяковской галереи.
"Это тоже интересно, очень полезно и познавательно. Там детская программа, называется "Поднять паруса! Курс на искусство". Наверняка будет очень интересно", - отметил Путин.
Президент помог осуществить мечту первоклассника – Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне "Витязь" и на подводной лодке "Б-413", осмотрел легендарный глубоководный аппарат "Мир-1" и самый крупный остеологический экспонат музея – скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Вчера, 17:09
 
ОбществоКалининградРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМузей Мирового океана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала