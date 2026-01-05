Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для формирования гармонично развитой личности, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.

"Разработку мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования", - говорится в поручениях.

При этом отдельно внимание необходимо обратить на необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий для формирования гармонично развитой личности, в том числе в отношении получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности.

Кроме того, меры будут направлены на эффективную интеграцию технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс в качестве дополнительного метода обучения.

Поручения даны правительству России , при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ.