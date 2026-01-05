https://ria.ru/20260105/putin-2066502070.html
Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование
Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование
Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для формирования гармонично развитой личности, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Разработку мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования", - говорится в поручениях.
При этом отдельно внимание необходимо обратить на необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий для формирования гармонично развитой личности, в том числе в отношении получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности.
Кроме того, меры будут направлены на эффективную интеграцию технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс в качестве дополнительного метода обучения.
Поручения даны правительству России
, при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ.
Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.