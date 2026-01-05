Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"

"Знаешь, к Новому году все ждут какого-то чуда. Но Дед Мороз не до каждого может доехать, добраться. И я подумал, что было бы неплохо вместе с ним поработать - с Дедом Морозом - и помочь ему, поддержать. И вот появилась такая, по-моему, неплохая идейка - организовать "Елку желаний", - ответил президент.

"И, видишь, получилось такое хорошее, предновогоднее, на всю страну мероприятие, очень доброе и полезное. Мне кажется, у нас получилось неплохо. И если тебе понравилось, то, значит, действительно, все у нас происходит так, как мы и запланировали", - обратился Путин к мальчику.