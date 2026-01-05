https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний" - РИА Новости, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Президент России Владимир Путин рассказал, почему участвует в ежегодной акции "Елка желаний".
Путин поговорил по телефону с мальчиком из Подмосковья, мечту которого исполнил
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Игорем из Московской области, открытку с мечтой которого о посещении Музея Мирового океана в Калининграде он ранее снял с "Елки желаний", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Путин рассказал, что участвует в "Ёлке желаний", чтобы помочь Деду Морозу
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участвует в ежегодной акции "Елка желаний".
Глава государства ранее исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области
, который хотел посетить Музей Мирового океана
в Калининграде
.
Путин
в понедельник поговорил по телефону с ребенком и его семьей. Мальчик спросил у президента, как у него появилось желание исполнять детские мечты.
«
"Знаешь, к Новому году все ждут какого-то чуда. Но Дед Мороз не до каждого может доехать, добраться. И я подумал, что было бы неплохо вместе с ним поработать - с Дедом Морозом - и помочь ему, поддержать. И вот появилась такая, по-моему, неплохая идейка - организовать "Елку желаний", - ответил президент.
Он отметил, что к этой инициативе подключились также и члены правительства, сотрудники администрации президента, губернаторы.
"И, видишь, получилось такое хорошее, предновогоднее, на всю страну мероприятие, очень доброе и полезное. Мне кажется, у нас получилось неплохо. И если тебе понравилось, то, значит, действительно, все у нас происходит так, как мы и запланировали", - обратился Путин к мальчику.