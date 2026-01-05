Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:... дополнительному информированию граждан о порядке приема и пунктах приема опасных бытовых отходов, включая элементы питания (батарейки), лампы, блистеры (упаковки от лекарств), предусмотрев создание и поддержание в актуальном состоянии системы информирования, а также контроль за доступностью указанных пунктов", - говорится в документе.