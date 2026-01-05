https://ria.ru/20260105/putin-2066496783.html
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек
Президент России Владимир Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приеме опасных бытовых отходов, в том числе использованных батареек и ламп. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема опасных отходов
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
улучшить информирование россиян о порядке приеме опасных бытовых отходов, в том числе использованных батареек и ламп.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:... дополнительному информированию граждан о порядке приема и пунктах приема опасных бытовых отходов, включая элементы питания (батарейки), лампы, блистеры (упаковки от лекарств), предусмотрев создание и поддержание в актуальном состоянии системы информирования, а также контроль за доступностью указанных пунктов", - говорится в документе.
Срок выполнения поручения - до 1 июня 2026 года.