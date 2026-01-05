Рейтинг@Mail.ru
17:08 05.01.2026
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек
Президент России Владимир Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приеме опасных бытовых отходов, в том числе использованных батареек и ламп. РИА Новости, 05.01.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек

Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема опасных отходов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приеме опасных бытовых отходов, в том числе использованных батареек и ламп.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:... дополнительному информированию граждан о порядке приема и пунктах приема опасных бытовых отходов, включая элементы питания (батарейки), лампы, блистеры (упаковки от лекарств), предусмотрев создание и поддержание в актуальном состоянии системы информирования, а также контроль за доступностью указанных пунктов", - говорится в документе.
Срок выполнения поручения - до 1 июня 2026 года.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
