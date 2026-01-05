Путин передал привет мальчику, чье желание исполнил на "Елке желаний"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет от Деда Мороза семилетнему Игорю Степаненко из Московской области, чью мечту исполнил в рамках акции "Ёлка желаний", отметив, что в этом году он и сам, можно сказать, "поработал" за Деда Мороза.
"Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые - самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья", - сказал Путин в ходе беседы с мальчиком и его семьёй.
Президент помог осуществить мечту первоклассника – Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне "Витязь" и на подводной лодке "Б-413", осмотрел легендарный глубоководный аппарат "Мир-1" и самый крупный остеологический экспонат музея – скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.
