Путин передал привет мальчику, чье желание исполнил на "Елке желаний"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет от Деда Мороза семилетнему Игорю Степаненко из Московской области, чью мечту исполнил в рамках акции "Ёлка желаний", отметив, что в этом году он и сам, можно сказать, "поработал" за Деда Мороза.