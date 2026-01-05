Рейтинг@Mail.ru
16:58 05.01.2026
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Президент России Владимир Путин рассказал, кем хотел стать в детстве, отметив, что его мечта стать разведчиком в итоге сбылась. РИА Новости, 05.01.2026
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, кем хотел стать в детстве, отметив, что его мечта стать разведчиком в итоге сбылась.
Путин в понедельник поговорил по телефону с семилетним Игорем Степаненко – участником акции "Ёлка желаний". Президент исполнил мечту мальчика о посещении Музея Мирового океана в Калининграде.
Телефонный разговор Путина с участницей благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
25 декабря 2025, 18:38
"В свое время, примерно в этом же возрасте… у меня тоже возникло в одно время желание стать моряком. Потом у меня возникло желание стать летчиком. А в конечном итоге я прочитал много книг и фильмов посмотрел различных, и мне захотелось стать разведчиком", - рассказал президент.
Глава государства отметил, что он стремился, шел к своей мечте, и она сбылась.
"Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны, работал почти 20 лет во внешней разведке. Работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась", - сказал Путин.
Президент пожелал юному Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.
"Когда у человека это получается, у него появляется очень хорошее, здоровое чувство достижения цели", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине
13 июля 2025, 14:18
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
