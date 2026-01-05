Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин поручил модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета для компаний, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.

"Модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета в целях достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 года в модернизированном формате", - сказано в документе.

Это необходимо сделать до 1 марта 2026 года.

С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.