Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет
Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета для компаний, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета в целях достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 года в модернизированном формате", - сказано в документе.
Это необходимо сделать до 1 марта 2026 года.
С прошлого года в России
начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
Пользоваться им могут компании, включенные в специальный перечень правительства. В частности, речь идет о предприятиях общепита, гостиницах, компаниях из сферы информационных технологий, занимающихся научными исследованиями и разработками организациях, компаниях обрабатывающего производства (кроме производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий).