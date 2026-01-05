Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

"Президент Владимир Путин сегодня исполнил мечту Игоря Степаненко, открытку которого снял с "Елки желаний". Мальчик мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, посетить глубоководный аппарат и судно "Витязь" и, конечно же, увидеть скелет кашалота, самого крупного из экспонатов остеологической коллекции", — рассказал он.

"Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья", — отметил во время разговора Путин.

Президент рассказал мальчику, что в детстве сначала хотел стать моряком, потом летчиком, а еще позже — разведчиком. В итоге его мечта сбылась. Путин пожелал Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.