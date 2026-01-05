Рейтинг@Mail.ru
Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья
Хорошие новости
 
16:41 05.01.2026 (обновлено: 21:31 05.01.2026)
Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья
Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья
Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетнего Игоря из Московской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2026
Путин поговорил по телефону с мальчиком из Подмосковья, мечту которого исполнил
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Игорем из Московской области, открытку с мечтой которого о посещении Музея Мирового океана в Калининграде он ранее снял с "Елки желаний", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Путин поговорил с 7-летним мальчиком, мечтавшем посетить Музей Мирового океана

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетнего Игоря из Московской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин сегодня исполнил мечту Игоря Степаненко, открытку которого снял с "Елки желаний". Мальчик мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, посетить глубоководный аппарат и судно "Витязь" и, конечно же, увидеть скелет кашалота, самого крупного из экспонатов остеологической коллекции", — рассказал он.

Игорь вместе с семьей в эти дни находится в Калининграде. В понедельник ребенку позвонил Путин и спросил, как осуществилась его мечта.
"Мальчик был очень признателен президенту, сказал, что фактически у него исполнились три мечты: полетать на самолете, побывать в музее, а еще — чтобы вся семья собралась вместе", — отметил Песков.
В Калининграде для Игоря и его семьи организовали трехдневную экскурсионную программу.
"Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья", — отметил во время разговора Путин.

Президент рассказал мальчику, что в детстве сначала хотел стать моряком, потом летчиком, а еще позже — разведчиком. В итоге его мечта сбылась. Путин пожелал Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.
Хорошие новости
 
 
Заголовок открываемого материала