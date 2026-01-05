Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетнего Игоря из Московской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Президент Владимир Путин сегодня исполнил мечту Игоря Степаненко, открытку которого снял с "Елки желаний". Мальчик мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, посетить глубоководный аппарат и судно "Витязь" и, конечно же, увидеть скелет кашалота, самого крупного из экспонатов остеологической коллекции", — рассказал он.
Игорь вместе с семьей в эти дни находится в Калининграде. В понедельник ребенку позвонил Путин и спросил, как осуществилась его мечта.
"Мальчик был очень признателен президенту, сказал, что фактически у него исполнились три мечты: полетать на самолете, побывать в музее, а еще — чтобы вся семья собралась вместе", — отметил Песков.
В Калининграде для Игоря и его семьи организовали трехдневную экскурсионную программу.
«
"Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья", — отметил во время разговора Путин.
Президент рассказал мальчику, что в детстве сначала хотел стать моряком, потом летчиком, а еще позже — разведчиком. В итоге его мечта сбылась. Путин пожелал Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.