Путин поручил создать федеральный проект развития творческих индустрий
Путин поручил создать федеральный проект развития творческих индустрий
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать федеральный проект развития творческих индустрий, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил создать федеральный проект развития творческих индустрий
