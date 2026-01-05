Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года меры, необходимые для сбалансированного социально-экономического регионального развития, Президент России Владимир Путин поручил включить в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года меры, необходимые для сбалансированного социально-экономического регионального развития, следует из поручений, опубликованных Кремлем.

"Доработать план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - сказано в документе.

Это необходимо сделать до 1 сентября 2026 года.