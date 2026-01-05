https://ria.ru/20260105/putin-2066489797.html
Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике
Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике
Президент России Владимир Путин поручил включить в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года меры, необходимые для сбалансированного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:22:00+03:00
2026-01-05T16:22:00+03:00
2026-01-05T16:22:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066486373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике
Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике до 2030 года
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил включить в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года меры, необходимые для сбалансированного социально-экономического регионального развития, следует
из поручений, опубликованных Кремлем.
"Доработать план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - сказано в документе.
Это необходимо сделать до 1 сентября 2026 года.
В начале декабря президент сообщил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.