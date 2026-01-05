Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усовершенствовать процесс подключения объектов к электросетям
16:18 05.01.2026
Путин поручил усовершенствовать процесс подключения объектов к электросетям
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения для усовершенствования процессов подключения объектов капитального строительства к электросетям... РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил усовершенствовать процесс подключения объектов к электросетям

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения для усовершенствования процессов подключения объектов капитального строительства к электросетям - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству... подготовить совместно с комиссиями Государственного совета... по направлениям социально-экономического развития... Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по централизации процессов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано там.
При этом такая централизация должна осуществляться "посредством введения механизма взаимодействия участников этих процессов через регионального оператора, определенного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и обеспечивающего координацию мероприятий, необходимых для такого подключения (технологического присоединения)", сказано также в перечне поручений.
Также дано поручение предложить идеи о том, как синхронизировать подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с завершением его строительства, предусмотрев в том числе сокращение нормативных сроков такого подключения к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до срока, не превышающего срока строительства подключаемого объекта.
Наконец, поручено актуализировать нормативные документы, в которых определяются расчетные значения энергопотребления для различных видов объектов капитального строительства с учетом их энергоэффективности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
