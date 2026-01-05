Путин поручил усовершенствовать процесс подключения объектов к электросетям

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин поручил представить предложения для усовершенствования процессов подключения объектов капитального строительства к электросетям - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству... подготовить совместно с комиссиями Государственного совета... по направлениям социально-экономического развития... Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по централизации процессов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано там.

При этом такая централизация должна осуществляться "посредством введения механизма взаимодействия участников этих процессов через регионального оператора, определенного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и обеспечивающего координацию мероприятий, необходимых для такого подключения (технологического присоединения)", сказано также в перечне поручений.

Также дано поручение предложить идеи о том, как синхронизировать подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с завершением его строительства, предусмотрев в том числе сокращение нормативных сроков такого подключения к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до срока, не превышающего срока строительства подключаемого объекта.