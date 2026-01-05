Путин поручил направлять штрафы за нарушение ПДД на новый гортранспорт

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта.
Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом".
"По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.