16:16 05.01.2026
Путин поручил направлять штрафы за нарушение ПДД на новый гортранспорт
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка", "Инвалиды"
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта.
Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом".
"По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
