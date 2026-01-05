Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
16:11 05.01.2026
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
2026
общество, россия, владимир путин, такси
Общество, Россия, Владимир Путин, Такси
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких поездок, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких перевозок и о техническом оснащении автомобилей, используемых в этих целях", - говорится в документе.
Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
Общество Россия Владимир Путин Такси
 
 
