Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил включить все государственные и муниципальные организаций социальной сферы (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) в отраслевые программы повышения производительности труда и внести необходимые изменения в паспорт федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", скорректировав методику расчета показателя "Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда".