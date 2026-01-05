https://ria.ru/20260105/putin-2066486373.html
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития
Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронизировать сроки реализации Стратегии пространственного развития на период до 2030 года со сроками... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:10:00+03:00
2026-01-05T16:10:00+03:00
2026-01-05T16:10:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
политика
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития
Путин поручил ускорить реализацию Стратегии пространственного развития
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
правительству синхронизировать сроки реализации Стратегии пространственного развития на период до 2030 года со сроками реализации национальных проектов, отраслевых стратегий и планов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ
совместно с исполнительными органами субъектов РФ… обеспечить синхронизацию сроков реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года со сроками реализации национальных проектов, отраслевых стратегий и планов, предусмотрев увязку мероприятий и показателей пространственного развития с документами стратегического планирования всех уровней", - следует из перечня.
Срок исполнения - 1 марта 2026 года.
Кроме того, президент поручил включить все государственные и муниципальные организаций социальной сферы (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) в отраслевые программы повышения производительности труда и внести необходимые изменения в паспорт федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", скорректировав методику расчета показателя "Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда".
Доклад по данному поручению необходимо представить до 15 февраля 2026 года.
Ответственными за исполнение поручения назначены глава правительства Михаил Мишустин
, высшие должностные лица субъектов России.