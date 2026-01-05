Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/putin-2066486373.html
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития
Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронизировать сроки реализации Стратегии пространственного развития на период до 2030 года со сроками... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:10:00+03:00
2026-01-05T16:10:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066485330.html
https://ria.ru/20260105/putin-2066484940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Путин поручил синхронизировать сроки реализации Стратегии развития

Путин поручил ускорить реализацию Стратегии пространственного развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронизировать сроки реализации Стратегии пространственного развития на период до 2030 года со сроками реализации национальных проектов, отраслевых стратегий и планов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам
Вчера, 16:05
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ… обеспечить синхронизацию сроков реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года со сроками реализации национальных проектов, отраслевых стратегий и планов, предусмотрев увязку мероприятий и показателей пространственного развития с документами стратегического планирования всех уровней", - следует из перечня.
Срок исполнения - 1 марта 2026 года.
Кроме того, президент поручил включить все государственные и муниципальные организаций социальной сферы (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) в отраслевые программы повышения производительности труда и внести необходимые изменения в паспорт федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", скорректировав методику расчета показателя "Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда".
Доклад по данному поручению необходимо представить до 15 февраля 2026 года.
Ответственными за исполнение поручения назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции по ИИ
Вчера, 16:03
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала