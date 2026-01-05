Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг - РИА Новости, 05.01.2026
16:05 05.01.2026
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

Путин поручил Кабмину и ЦБ расширить импорт приоритетных товаров и услуг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем.
"Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие региональные должностные лица. А соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
