https://ria.ru/20260105/putin-2066485464.html
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:05:00+03:00
2026-01-05T16:05:00+03:00
2026-01-05T16:05:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066476545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Путин поручил Кабмину и ЦБ расширить импорт приоритетных товаров и услуг
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем.
"Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин
, глава ЦБ Эльвира Набиуллина
и высшие региональные должностные лица. А соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.