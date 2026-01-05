Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем.

"Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там.