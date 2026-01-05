Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам
05.01.2026
16:05 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря 2025 года. РИА Новости, 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по нацпроектам

Путин утвердил поручения по итогам заседания Совета по развитию и нацпроектам

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря 2025 года.
Как следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля, глава государства одобрил предлагаемые правительством "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с утвержденным перечнем.
Кроме того, президент поручил продолжить "обеление" отдельных секторов экономики, доработать нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России, а также ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в госуправлении.
