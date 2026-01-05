Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/putin-2066485078.html
Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников
Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников - РИА Новости, 05.01.2026
Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам повысить доступность услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов в школах. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:03:00+03:00
2026-01-05T16:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
https://ria.ru/20260105/spo-2066484097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников

Путин порекомендовал повысить доступность продленки для школьников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам повысить доступность услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов в школах.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры: по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг дошкольных образовательных организаций и услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций", - говорится в тексте.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 июня 2026 года.
Студентка в библитотеке - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики
Вчера, 15:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала