Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам повысить доступность услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов в школах.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры: по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг дошкольных образовательных организаций и услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций", - говорится в тексте.