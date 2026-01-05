Рейтинг@Mail.ru
16:03 05.01.2026 (обновлено: 16:05 05.01.2026)
Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции по ИИ
технологии, россия, владимир путин, заседание совбеза рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 19 ноября 2025 года.
Правительству, в частности, поручено представить предложения по формированию комплекса российских технологических решений, включая фундаментальные модели генеративного ИИ и электронную компонентную базу, необходимых для развития технологий ИИ.
Кроме того, кабмину необходимо подготовить и утвердить национальный план по внедрению ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации.
Также президент поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой
ТехнологииРоссияВладимир ПутинЗаседание Совбеза РФ
 
 
