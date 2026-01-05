Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 05.01.2026 (обновлено: 16:08 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/putin-2066484829.html
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:01:00+03:00
2026-01-05T16:08:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066485464.html
https://ria.ru/20260105/putin-2066476545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС

Путин поручил Кабмину рассмотреть вопрос ЦОДов для зарубежных АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Вчера, 16:05
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
Вчера, 15:26
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала