Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/putin-2066484692.html
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой
Президент России Владимир Путин поручил кабмину повысить эффективность организации управления технологической политикой в РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:00:00+03:00
2026-01-05T16:00:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065454309_0:184:3044:1896_1920x0_80_0_0_9c291db306d754e8a059ed32a69dcaa2.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066481464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065454309_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_160addb2c6edced10f2ebe3db7c32122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой

Путин поручил повысить эффективность организации управления техполитикой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину повысить эффективность организации управления технологической политикой в РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: а) принять меры по повышению эффективности организации управления технологической политикой в Российской Федерации", - говорится в перечне.
Также кабмину поручено организовать доработку нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Вчера, 15:44
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала