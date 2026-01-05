https://ria.ru/20260105/putin-2066484692.html
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой
Президент России Владимир Путин поручил кабмину повысить эффективность организации управления технологической политикой в РФ. РИА Новости, 05.01.2026
