Путин поручил повысить эффективность госзакупок
Путин поручил повысить эффективность госзакупок
Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок. РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил повысить эффективность госзакупок
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок.
Поручение дано правительству РФ
совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление".
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, с учетом требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии у него на праве собственности или ином законном основании соответствующих материальных ресурсов, оборудования, технологий, а также о наличии у него необходимых специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (договора) в заявленном объеме", - говорится в перечне.
Срок исполнения попечения - 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин
.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.