15:54 05.01.2026
Путин поручил повысить эффективность госзакупок
россия
москва
владимир путин
михаил мишустин
сергей собянин
политика
россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Политика
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок.
Поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление".
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, с учетом требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии у него на праве собственности или ином законном основании соответствующих материальных ресурсов, оборудования, технологий, а также о наличии у него необходимых специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (договора) в заявленном объеме", - говорится в перечне.
Срок исполнения попечения - 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил представить допмеры по борьбе с интернет-мошенниками
Вчера, 15:38
 
РоссияМоскваВладимир ПутинМихаил МишустинСергей СобянинПолитика
 
 
