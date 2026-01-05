Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
15:44 05.01.2026 (обновлено: 17:03 05.01.2026)
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики -... РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики

Путин поручил до 1 июля разработать дата-центры с учетом развития энергетики

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.
Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и ПАО "Россети" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
Вчера, 15:26
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
