https://ria.ru/20260105/putin-2066481464.html
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики -... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:44:00+03:00
2026-01-05T15:44:00+03:00
2026-01-05T17:03:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066476545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать дата-центры с учетом развития энергетики
Путин поручил до 1 июля разработать дата-центры с учетом развития энергетики
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.
Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом
" и ПАО "Россети
" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.