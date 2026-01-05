Рейтинг@Mail.ru
15:42 05.01.2026 (обновлено: 15:55 05.01.2026)
Путин поручил увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение периода выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях", - говорится в перечне поручений.
В документе отмечается, что срок - 1 июня 2026, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронт
 
 
